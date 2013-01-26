Kaybolan kaplumbağa 30 yıl sonra depodan çıktı

Brezilya’da bir aile, kaybolan kaplumbağaları Manuela’yı 30 yıl sonra evlerinin deposunda bulmanın şokunu yaşadı.



Almeida ailesi, kaybolan kaplumbağalarını 30 yıl sonra evlerinin deposunda buldu. Kaplumbağanın aç susuz bu kadar süre hayatta kalmayı başarabilmesi aileyi hayrete düşürdü.

Kaplumbağa, 1982 yılında Almeida ailesinin Rio de Janeiro kentindeki evinde bir anda yok olmuş ve ailenin tüm çabalarına rağmen bulunamamıştı. Aile, 30 yıl önce evlerindeki tadilat sırasında işçilerin açık bıraktığı ön kapıdan kaçtığını düşündüğü kaplumbağayı uzakta değil, yine evlerinde buldu.

Ocak ayının ilk günlerinde babaları Leonel’i kaybeden aile, Leonel’in eşyalarını ayırmak için yıllardır kilitli tutulan depoya girdi ve bir sürprizle karşılaştı. 30 yıl önce kaybettikleri kaplumbağaları Manuela, depoda eski bir kolinin içindeydi. Manuela’yı ailenin oğlu Leandro buldu. Leandro, ‘Koliyi atmak için çöpe atmak için yola çıkardım ve o anda gözlerimi inanamadım’ dedi.

Uzmanlar, kaplumbağanın ahşap zemin üzerindeki beyaz karıncaları yiyerek hayatta kaldığını düşünüyor.

Brezilyalı veteriner Jeferson Pires, kaplumbağaların kırmızı ayaklı türünün 2-3 yıl hiçbir şey yemeden hayatta kalabileceğini belirtti.