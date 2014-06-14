Kaybolan İsrailli gençler aranıyor



Batı Şeria'da kaybolan üç gencin bulunması için İsrailli güvenlik güçleri bugün Hamas'ın birçok üyesini gözaltına aldı. Üç genç son olarak perşembe günü, okul çıkışında kaldıkları Yahudi yerleşim birimine gitmek için otostop yaparken görülmüştü. O günden beri gençlerden haber alınamıyor. İsrailli yetkililer gençlerin kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Binlerce İsrail askeri Batı Şeria'da özellikle de El Halil'de gençleri arıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu kayıp gençler nedeniyle güvenlik kabinesiyle bir toplantı yapacak. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kaybolan gençlerin akıbetinden Filistinli yetkililer sorumlu' denildi.

Filistinli güvenlik güçlerinin sözcüsü Adnan Dmeiri ise Maan haber ajansına yaptığı açıklamada, gençlerle ilgili ellerinde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Irak hükümetine karşı savaşan radikal Irak ve Levant İslam Devleti (IŞİL) adlı örgütün gençleri kaçırdığını belirten bir açıklama yaptığı belirtildi. Ancak yetkililer bu açıklamanın doğruluğunun henüz kesinleşmediğine işaret ediyor.

İsrail'le Filistin arasında gerginlik, El Fetih ve Hamas'ın birlik hükümeti kurmasından bu yana gergin.