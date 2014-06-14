T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kaybolan İsrailli gençler aranıyor

İsrailli güvenlik güçleri perşembe gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan İsrailli üç genci arıyor. Yetkililer gençlerin kaybolmasından Filistin yönetimini sorumlu tutuyor.

14 Haziran 2014 20:07


Batı Şeria'da kaybolan üç gencin bulunması için İsrailli güvenlik güçleri bugün Hamas'ın birçok üyesini gözaltına aldı. Üç genç son olarak perşembe günü, okul çıkışında kaldıkları Yahudi yerleşim birimine gitmek için otostop yaparken görülmüştü. O günden beri gençlerden haber alınamıyor. İsrailli yetkililer gençlerin kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Binlerce İsrail askeri Batı Şeria'da özellikle de El Halil'de gençleri arıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu kayıp gençler nedeniyle güvenlik kabinesiyle bir toplantı yapacak. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kaybolan gençlerin akıbetinden Filistinli yetkililer sorumlu' denildi.

Filistinli güvenlik güçlerinin sözcüsü Adnan Dmeiri ise Maan haber ajansına yaptığı açıklamada, gençlerle ilgili ellerinde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Irak hükümetine karşı savaşan radikal Irak ve Levant İslam Devleti (IŞİL) adlı örgütün gençleri kaçırdığını belirten bir açıklama yaptığı belirtildi. Ancak yetkililer bu açıklamanın doğruluğunun henüz kesinleşmediğine işaret ediyor.

İsrail'le Filistin arasında gerginlik, El Fetih ve Hamas'ın birlik hükümeti kurmasından bu yana gergin.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilistinHamasYahudiBatı HalilBenyamin NetanyahuFilistinliAdnan DmeiriMaanIrakLevantDevletiFilistin FetihWelle Türkçe dpa/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24