Kaybolan çocuk 56 yıl sonra evine yaşlı olarak döndü

T24

15 yaşındayken aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Yeşiltaş`ın bu sürede 5 yıl İstanbul`da, 5 yıl Hollanda ve İtalya`da, 46 yıl ise Amerika`da yaşadığı ortaya çıktı. Çok iyi derecede İngilizce bildiği belirtilen 70 yaşındaki Halil Yeşiltaş, Amerika`da çeşitli otellerde garsonluk yaptığını söyledi. Halil Yeşiltaş, "Ben Amerika`dayken annem ve babam ölmüş. Şimdi onların mezarına gideceğim ve dua edeceğim. Onları çok özledim, umarım onlar da beni çok özlemiştir" dedi.Halil Yeşiltaş`ın yeğeni Turgut Yanık ise, "Dayım yurt dışındayken emekli olmuş. 1976 yılında kısa süreli Türkiye`ye gelmiş ama biz bunu bilmiyoruz. Yurt dışındayken yaşlılar yurdunda kalmış. Daha sonra alzheimer hastalığına yakalanmış. Sokakta öylesine gezerken bir Türk vatandaşımızın dikkatini çekmiş. Dayımın hasta olduğunu anlamış ve Türkiye`ye dönmesi için yardımcı olmuş. Türkiye`ye gelince biz de çok şaşırdık, o da çok şaşırdı. Çünkü biz onu öldü biliyorduk" diye konuştu.