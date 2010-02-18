Kaybolan çocuk 56 yıl sonra evine yaşlı olarak döndü

T24
- Ordu`nun Fatsa ilçesinde 15 yaşında ortadan kaybolan ve öldü sanılan Halil Yeşiltaş, 56 yıl sonra ana ocağına dönünce yakınlarını şaşırttı.
15 yaşındayken aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Yeşiltaş`ın bu sürede 5 yıl İstanbul`da, 5 yıl Hollanda ve İtalya`da, 46 yıl ise Amerika`da yaşadığı ortaya çıktı. Çok iyi derecede İngilizce bildiği belirtilen 70 yaşındaki Halil Yeşiltaş, Amerika`da çeşitli otellerde garsonluk yaptığını söyledi. Halil Yeşiltaş, "Ben Amerika`dayken annem ve babam ölmüş. Şimdi onların mezarına gideceğim ve dua edeceğim. Onları çok özledim, umarım onlar da beni çok özlemiştir" dedi.
Halil Yeşiltaş`ın yeğeni Turgut Yanık ise, "Dayım yurt dışındayken emekli olmuş. 1976 yılında kısa süreli Türkiye`ye gelmiş ama biz bunu bilmiyoruz. Yurt dışındayken yaşlılar yurdunda kalmış. Daha sonra alzheimer hastalığına yakalanmış. Sokakta öylesine gezerken bir Türk vatandaşımızın dikkatini çekmiş. Dayımın hasta olduğunu anlamış ve Türkiye`ye dönmesi için yardımcı olmuş. Türkiye`ye gelince biz de çok şaşırdık, o da çok şaşırdı. Çünkü biz onu öldü biliyorduk" diye konuştu.