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Yaşam

Kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde dün kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, dün (17 Nisan 2010) öğlen saatlerinde Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ilköğretim 6. sınıfı öğrencisi Muhammet Çetin, akşam eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.


Polis, jandarma ve belediye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucunda, Çetin'in cesedi, ilçenin 5 kilometre uzağında Dilektepe Köyü mevkisinde, Solhan Deresi kıyısında bulundu.


Çetin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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