T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaybolan çantada 700 bin dolar vardı!

Cinayetin işlendiği villada kaybolan paranın miktarı konusunda çelişkili ifadeler var.

13 Temmuz 2010 03:00

T24 - Münevver Karabulut cinayetinde, Garipoğlu villasından kaybolan çantadaki paranın miktarı ve bulunduğu yer konusunda iki polis, baba Garipoğlu ile emniyette çelişti. Hepsi farklı rakam verse de, bu ifadelerde paranın 30-40 bin dolar civarı olduğu iddia edildi. Baba Karabulut, “Kaybolan çantada 700 bin dolar vardı” demişti.

Münevver Karabulut’un öldürüldüğü 3 Mart 2009’da, Garipoğlu Ailesi’nin Bahçeşehir’deki villasında bulunan paralar konusunda iki polis ve Cem Garipoğlu’nun babası Mehmet Nida Garipoğlu’nun ifadeleri ile emniyetin açıklamaları çelişti.  Münevver’in babası Süreyya Karabulut ise villadaki çantada 700 bin dolar bulunduğunu iddia etmişti. 


Her kafadan bir ses

Evde arama yapan polislerin ‘görevi kötüye kullanmak’, güvenlik görevlilerinin de ‘kamera kayıtlarını silmek’ten yargılandığı Küçükçekmece 5. Asliye Ceza’daki davaya müdahil olan Karabulutlar’ın avukatı Rezan Epözdemir, dilekçesinde şöyle dedi: “Arama yapan polislerden Sami Avcı, ifadesinde, üst katta, Cem’in babasının odasındaki seyahat çantasında 13 bin Euro civarında, dağınık duran banknotlar olduğunu söyledi. Diğer sanık polis Gökmen Karadağ, binanın orta katında merdiven korkuluklarına yaslanmış şekilde duran çantanın içerisinde bir tomar dağınık vaziyette Euro olduğunu ve bu paranın 30- 40 bin Euro civarında olduğunu beyan etti. Cinayet sanığı Mehmet Nida Garipoğlu ise 24 Eylül’deki ifadesinde ’Çantamda 30 bin dolar civarında para vardı. Bu para da arama sonrasında bana teslim edildi’ dedi.” 


Parayla deliller mi silindi

Emniyet’ten yapılan açıklamada ise çantada 20 bin Euro olduğu ve mücevherlerle birlikte Tülay Makbule Garipoğlu gözetiminde yatak odasındaki çelik kasaya konulduğu belirtildi.  Avukat Epözdemir, paranın akıbetinin bilinmediğini, faillerin kaçmasında ya da delillerin gizlenmesinde kullanmış olabileceğini savundu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24