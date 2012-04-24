Kaybolan ailenin cesetlerini piknikçiler buldu

Kilis’te 3 martta düğün tarihi konuşmaya gittikten sonra kaybolan anne, oğlu ve gelinin cesetlerini önceki gün piknikçiler Afrin Çayı kenarında buldu.

Milliyet'teki habere göre, Kilis’te Afrin Çayı kenarında önceki gün piknik yapanlar, topraktan dışarı çıkmış ve hayvanlar tarafından parçalanmış bir ayağı fark edince durumu jandarmaya bildirdi Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan kazılarda kayıp Emine Düzkaya (45), oğlu Çağan Özoğlu (27) ve gelini Özlem Aslan Özoğlu’na (22) ait 3 ceset bulundu.



İddiaya göre; Çağan Özoğlu, 1.5 yıldır arkadaşlık yaptığı Özlem Aslan Özoğlu’nun hamile kalması üzerine nikah kıydırıp düğün hazırlıkları için bir süre önce İstanbul’da yaşayan annesi Emine Düzkaya’yı çağırdı. Düzkaya, 3 Mart’ta Gaziantep’e gelip oğluyla birlikte gelinleri Özlem Aslan Özoğlu’nun ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüştü. Bu görüşmenin ardından evden ayrılan anne, oğlu ve gelinlerinden bir daha haber alınamadı.

DNA testi çözecek

Düzkaya, Özoğlu ve Aslan aileleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 3 kişinin cep telefonlarını takibe aldı. Anne ile oğlunun telefonlarının sinyallerine Karşıyaka semtinde ulaşan polis, cihazları kullanan kişileri gözaltına aldı. Telefonların sim kartının şifresiz olduğu ve şüphelilerin telefonları çöp kutusunda buldukları bu şekilde kullandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan bu kişiler serbest bırakıldı.

Töre cinayeti mi?

Cesetleri inceleyen polis ekipleri Emine Düzkaya, Çağan Özoğlu ve Özlem Aslan Özoğlu’nun iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Özlem Aslan Özoğlu’nun boynundaki iple gömüldüğü saptandı. Düzkaya ailesi suskunluğunu korurken aile avukatı Ferit Belgin, “Faillerin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Ben töre cinayeti olmasından şüpheleniyorum” dedi.

Polisin olayla ilgili 5 kişinin yakalanması için operasyon başlattığı öğrenildi.