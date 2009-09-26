Kaybolan 3 çocuk 6 gündür aranıyor

Kayseri Talas'ta bayramın ikinci günü şeker toplamak için çıktıkları evlerine bir daha geri dönmeyen Türkan Ay (11), Ahmet (8) ve Dilruba Tekin'i (7) bulabilmek için yürütülen çabalardan henüz bir sonuç çıkmadı. Çocukları arama çalışmaları sürerken dün sabah ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu programa bağlanan bir bayan izleyici şok iddialarda bulundu.

Telefonla bağlanan bir izleyici, ''Oğlum, kaybolan çocukları görmüş. O akşam saat 18.00 civarında caddenin başına kadar gelmişler. Oğlum onların caddenin karşısına geçeceklerini sanmış ama caddeden karşıya geçecekleri sırada yanlarında bir panelvan araç durmuş. Siyah renkliymiş... İçinden takım elbiseli iki erkek inmiş, çocuklarla konuşmuşlar ve üç çocuk da içine binerek gitmişler. Çocuklara karşı bir zorlama filan olmamış" dedi.

"Teyze biliyor açıklasın"

Bu açıklamanın ardından bu kez bir bayan izleyici programa bağlandı. Kaybolan çocuklardan Türkan'ın ailesinin çok Kaybolan çocuklardan Türkan Ay yakın komşusu olduğunu söyleyen telefondaki kişi, Türkan'ın teyzesi Öznur Hanım'ın özel yaşamının çocuklarının kaçırılma olayıyla ilişkisi olabileceği iddiasındaydı: "Öznur 4 ay önce eşinden boşandı. Daha bayramın birinci günü yani çocuklar kaçırılmadan bir gün önce ablası Özlem yani Türkan'ın annesi bana bu konuyla ilgili dert yandı. Öznur bir müteahhitle görüşüyormuş kocası yakalamış bir hafta içinde boşamış. O kişiden şüpheleniyorum çünkü onun siyah bir arabası olduğunu duydum ayrıca eşine de bakılsın çünkü onun da yuvası yıkıldı."

Öznur Ay, bu iddiaları önce reddetti ancak sonra şunları söyledi: "Benim bahsedilen müteahhitle ilişkim yok. Eşim bir kez telefonla konuşmamızı duyduğu için beni 1 haftada boşadı."