Kaybolan 2 yaşındaki Fırat, 71 saat sonra bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde 27 Eylül günü kaybolan 2 yaşındaki Fırat Yıldırım, komando, jandarma, AFAD ve iz takip timinin yaptığı aramalarda, 3 gün sonra belde yakınlarındaki kayalıklarda uyurken bulundu.

Arıcak ilçesi Üçocak beldesi Haberci mahallesinde oturan Cemil Yıldırım’ın 2 yaşındaki oğlu Fırat Yıldırım, 27 Eylül günü saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aile aramalarına rağmen Fırat'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, bölgeye AFAD ekibi, İl Jandarma Komutanlığı iz takip timi, Arıcak Asayiş Komando Timi sevk edildi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelenler de katıldı.

DHA'nın haberine göre, 3 gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, Fırat Yıldırım'ı belde yakınındaki ormanlık alanda, kayalıklar bölgesinde, bir kayanın dibinde uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan çocuk bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi. Küçük Fırat’a sağlık ekiplerinin yapmış olduğu muayene sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.