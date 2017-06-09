T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaybolan 14 yaşındaki Suriyeli çocuk, 6 gün sonra bulundu

14 yaşındaki oğlunu Ankara’da kaybeden anne Hasen, oğlunun bulunmasının ardından “Beni telefonla aradılar, çok mutluyum” diye konuştu

09 Haziran 2017 00:18

IŞİD, Şengal’e saldırınca çocukları ile birlikte 3 yıl önce Irak’ın diğer bölgelerine kaçan Sisar Hasen, eşinin bulunduğu Almanya’ya gitmek için çocuklarıyla birlikte Ankara’ya geldi. 14 yaşındaki oğlunu Ankara’da kaybeden anne Hasen, 6 gün sonra çocuğuna kavuştu.

 

“Beni telefonla aradılar, çok mutluyum”

 

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, kaybolan oğlu için 6 gündür uyuyamadığını, 1 saat önce birinin kendisini arayarak oğlunun bulunduğunu belirten anne Hasen, şunları söyledi:

“1 saat önce bir adam arayarak oğlumu bulduğunu söyledi. Oğlumu yanıma getiren adam oğlumun 1 gün boş bir arsada yattığını kendisini de burada gördüğünü söyledi. Daha sonra bu kişi oğlumdan annenin telefon numarasını biliyor musun diye sorunca beni aradılar. Oğlumun kayıp haberi yapıldıktan sonra neredeyse Ankara’daki bütün Ezidiler seferber oldu. Oğlumu bulan da bir Ezidi. Herkese minnettarım.”

Ne olmuştu?

IŞİD, 2014 yılında Irak’ın Şengal bölgesine saldırdı. Saldırının ardından Irak’ın diğer bölgelerine kaçan Sisar Hasen, eşinin bulunduğu Almanya’ya gitmek için çocuklarıyla birlikte Ankara’ya gitti.

Yurt dışı işlemleri bitene kadar 7 çocuğuyla birlikte Cebeci’de kiralık bir evde kalan annenin büyük oğlu Jihat Ali Emir Bapir burada kayboldu. Hasen, Türkçe konuşmasını bilen bir tanıdığını ile karakola giderek oğlunun bulunması için başvuru yaptı. Başvurunun ardından Jihat Ali Emir Bapir’in fotoğrafları Ankara’da dağıtıldı. Bapir, bugün bulundu.

 

ETİKETLER

suriyekayıp çıcukpolisSisar Hasen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24