Kaybolan 14 yaşındaki Suriyeli çocuk, 6 gün sonra bulundu

IŞİD, Şengal’e saldırınca çocukları ile birlikte 3 yıl önce Irak’ın diğer bölgelerine kaçan Sisar Hasen, eşinin bulunduğu Almanya’ya gitmek için çocuklarıyla birlikte Ankara’ya geldi. 14 yaşındaki oğlunu Ankara’da kaybeden anne Hasen, 6 gün sonra çocuğuna kavuştu.

“Beni telefonla aradılar, çok mutluyum”

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, kaybolan oğlu için 6 gündür uyuyamadığını, 1 saat önce birinin kendisini arayarak oğlunun bulunduğunu belirten anne Hasen, şunları söyledi:

“1 saat önce bir adam arayarak oğlumu bulduğunu söyledi. Oğlumu yanıma getiren adam oğlumun 1 gün boş bir arsada yattığını kendisini de burada gördüğünü söyledi. Daha sonra bu kişi oğlumdan annenin telefon numarasını biliyor musun diye sorunca beni aradılar. Oğlumun kayıp haberi yapıldıktan sonra neredeyse Ankara’daki bütün Ezidiler seferber oldu. Oğlumu bulan da bir Ezidi. Herkese minnettarım.”

Ne olmuştu?

IŞİD, 2014 yılında Irak’ın Şengal bölgesine saldırdı. Saldırının ardından Irak’ın diğer bölgelerine kaçan Sisar Hasen, eşinin bulunduğu Almanya’ya gitmek için çocuklarıyla birlikte Ankara’ya gitti.

Yurt dışı işlemleri bitene kadar 7 çocuğuyla birlikte Cebeci’de kiralık bir evde kalan annenin büyük oğlu Jihat Ali Emir Bapir burada kayboldu. Hasen, Türkçe konuşmasını bilen bir tanıdığını ile karakola giderek oğlunun bulunması için başvuru yaptı. Başvurunun ardından Jihat Ali Emir Bapir’in fotoğrafları Ankara’da dağıtıldı. Bapir, bugün bulundu.