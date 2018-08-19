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Kaybettiği altınlarını ilanla arıyor

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti

19 Ağustos 2018 13:06

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti. Semt sakinlerinin geçiş yaptığı meydanın çeşitli noktalarına asılan ilanla bir kese altın aranıyor. Tüm aramalara rağmen altınları bulamayan kişi, çareyi caddelere ilan asmakta buldu. Altınları kaybeden kişi, 5 bin 700 lira değerinde altınların içinde olduğu keseyi bulabilmek için semtte yoğun çaba harcıyor. Verilen ilanda  “Sarı bir kesede, Halkalı meydanda 9 çeyrek, 3 yarım altın düşürülmüştür. Bilenlerin karakola müracaat etmesi rica olunur” yazısı yer alıyor.    

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