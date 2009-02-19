Kaybetmemiz için kriz duasına çıktılar

Aksaray'da konuşan Başbakan Erdoğan yine medyaya yüklendi. Doğan Grubu'na boykot isteğini tekrarladı. "AKP'nin kaybetmesi için kriz duasına çıktılar" dedi. Eliştirilerden ana muhalefet ve 'yavru' muhalefet de nasibini aldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle.





Patronunun sesi gibi davranıyorlar



- Devletin bir kurumu yasal bir işlem yapıyor. Hemen hükümete yüklenmeye başlıyorlar.

Başınıza ne gelse hükümetten AKP’den biliyorsunuz, iftira atmak yerine hukuka uygun davranmayı öğrenseniz daha doğru olmaz mı?

- Bunlar iftira konusunda ne yazık ki uzmanlaşmışlar. Vatandaşlarla ilgili, TSK ve polisimiz hakkında, hükümet hakkında yalan yanlış haber yapmada, gayet başarılı. Şu veya bu demiyorum, ayırt etmiyorum. Böyle bir basın özgürlüğü olmaz.

- (Doğan Grubu'nu kastediyor) Patronunun sesi olan, bunu özgürlük mücadelesi sananların durumu da doğrusu ibret vericidir. Basın özgürlüğünden dem vurarak, yalan yanlışı normal göstermezsiniz. Medya gücünü kullanarak haksızlığa kalkışamazsınız. Bizim iktidarımızda bu olamaz.

- Daha önceden bu tür alışkanlıklarınız olabilir. İşte bugün ana muhalefetin lideri çıkmış şunu söylüyor. Diyor ki bu olay bir rejim sorunudur diyor. Allah Allah.



Yine medyayı eleştirdi



- Basın özgürlüğüyle menfaat devşirmeye kalkışamazsınız.

- Biliyorsunuz Deniz Baykal’ın mesleği avukatlık. Bir ara Ergenekon’un avukatıyım dedi. Ama millet haklının, mazlumun yanındaki avukatların yanında yer alır.

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Sevigen’e gönderme yaptı



- Bu medya benim partim ile ilgili yine başlık attım. AKP’li belediye başkanı şunu, şunu yapmış diye. Ortaya çıkmadan 7 ay önce biz duyum aldığımızda hemen ihraç ettik. Bugüne kadar 20’ye yakın belediye başkanı ve meclis üyesini ihraç ettik. Peki, beyefendi kaç tane ihraç etti.

- Araştırırız, bakarız, gereğini yaparız. Birçok kez de gereğini yaptık.



Kriz duasına çıktılar



- Yavru muhalefet de ana muhalefet de ne yapacaklarını söylemiyorlar. Söyleyin bakalım şu Aksaray için ne yapacaksınız. İşleri güçleri AKP’ye saldırmak. Ah bir kriz çıksa da yıpratsak diye bekliyorlar. AKP kaybetsin diye kriz duasına çıktılar. AKP ve millet bu siyasete prim vermez. Bu millet kazansın ama biz kaybedelim.

- Bugün yaşanan küresel krizdir. 100 yılda bir oluyor. Bize mal etmeye çalışıyorlar.



Kriz bu mu?



- Biz geldiğimizde iktidarda MHP-DSP-ANAP vardı. Merkez Bankası’ndaki parayı üçe katladık.

- Enflasyon 7 yıl önce yüzde 30’du. Şimdi yüzde 9. Bu mu kriz?

- İşsizlikte sıkıntımız var, kararlılıkla çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde işsizlik var, önlemler alıyoruz.



-Sürecek-

