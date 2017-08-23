Kaybedenler Kulübü Yolda geliyor

Nejat İşler ve Yiğit Özşener’i buluşturan ‘Kaybedenler Kulübü’ filmi, 25 Mart 2011’de gösterime girdi ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 gişe ve 4 milyon 558 bin TL hasılat elde etti.

Medyatava’nın haberine göre, bu kez ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ adıyla çekilecek filmi Mehmet Ada Öztekin yönetecek. TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği sinema filminde iki radyocu yakın arkadaş olan Kaan ve Mete’ye yine Nejat İşler ile Yiğit Özşener hayat verecek.

Kaybedenler Kulübü Yolda’nın çekimleri ekim ayının ilk haftası başlayacak.

Ekrana veda eden Bodrum Masalı dizisinde geçen sezon beraber çalışan Nejat İşler ile yönetmen Mehmet Ada Öztekin geçen haftalarda ayrıca “Martıların Efendisi” filmini çekmişti. Yine TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Hakan Kurtaş ve Barış Yıldız kamera karşısına geçmişti.