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Kültür-Sanat

Kaybedenler Kulübü Yolda en çok izlenen film oldu

Kaybedenler Kulübü Yolda, 16 Mart'ta gösterime girmişti

20 Mart 2018 17:48

Kaybedenler Kulübü Yolda, ilk üç günde 158 bin 901 kişi tarafından izlenerek haftanın en çok izlenen filmi oldu.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı Kaybedenler Kulübü’nün ikinci filmi Yolda, 16 Mart’ta izleyicisiyle buluştu.

Box Office verilerine göre; “Kaybedenler Kulübü Yolda” vizyona girdiği ilk hafta sonunda 158.901 kişi tarafından izledi. Film, bu hafta vizyona giren filmler arasında en çok izlenen film oldu.

2011 yılında vizyona giren ve bir fenomene dönüşen ilk filmin açılış gişesini ikiye katlayan Kaybedenler Kulübü Yolda, büyük beğeni topladı. Sosyal medyada uzun süredir filmi bekleyen Kaybedenler Kulübü izleyicileri devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda’yla ilgili olumlu yorumlar yaptı.

Filmin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener’e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya eşlik ediyor.

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