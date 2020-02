Kaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni yapıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında yapılan Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü konulu yarışmanın ödül töreni İlim Yayma ve Eğitim Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kur\'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’nin anlaşılması ve mesajlarının daha çok insanla buluşmasını amaçlayan yarışma İlkadım Belediyesi\'nin destekleriyle Samsun’dan, 17 ilçe, 56 okul, 418 sınıf, 5 cezaevi, 450 gözetmenle beraber 11 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Yarışmaya 98 ülkeden katılım sağlandı. Yurt içi ve yurtdışından toplam 695 bin 215 kişinin katıldığı yarışmanın, test usulü yazılı ile Türkçe online sınavı 8 Nisan’da, İngilizce ve Arapça online sınavları ise 6 Mayıs’ta yapıldı. Katılımcıların yaşlarına göre belirlenmiş 11 ayrı kategoride düzenlenen yarışma, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapıldı. Yarışmada her kategori için ayrı sorular soruldu. Yarışmaya, özel gözetmenler eşliğinde engelli vatandaşlar ve cezaevlerinde oluşturulan sınav noktalarında mahkumlar da katıldı. Yarışmada 17 bin 246 gönüllü görev aldı. ‘Kaybedeni olmayan yarışma’ olarak bilinen ve 11 kategoriden oluşan yarışmada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldılar.

YARIŞMANIN İÇERİĞİ

Yarışma kapsamında 6-10 yaş aralığındaki A kategorisi yarışmacılara Hz. Muhammed’in hadisleri ve örnek hayatını resimli hikayelerle anlatan Mürşide Uysal’ın ‘Peygamberimizden Dini Hikayeler’ isimli kitabından, 11-14 yaş aralığındaki B kategorisi yarışmacılar ile C, D, E ve F kategorileri yarışmacılarına merhum Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan’ın ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ isimli kitabından sorular yöneltildi. G, H ve K kategorilerinde yarışanlar Riyazu’s Salihin kitabının Arapça çevirisinden, J kategorisinde yarışanlar ise İngilizce çevirisinden sınava tabii tutuldu.

‘İLKADIM BELEDİYESİNİN DESTEĞİYLE REKORA ULAŞTIK’

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ufka Yolculuk Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ahmet Muştu, desteklerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ederken, “Dünya genelinde düzenlediğimiz Ufka Yolculuk Yarışması\'nın 6’ıncısını tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oldukça kapsamlı ve büyük bir organizasyon olan bu yarışmada İlkadım Belediyesi\'nin destekleriyle bu sene rekor bir katılım sayısına ulaştık. Her yaştan yarışmacıya hitap ettiğimiz yarışmamızda asıl amacımız Kuran-ı Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi daha iyi anlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardın 5 ayrı kategoride yarışan ve ilk 10’a giren 50 yarışmacıya ödülleri verildi.

FOTOĞRAFLI