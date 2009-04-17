Kaybeden valilere seçim sorgusu mu?

Şırnak Valisi Ali Yerlikaya ile Manisa Valisi Celalettin Güvenç, bu hafta AKP Genel Merkezi’nde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’yle görüştü.



AKP Şırnak’ta belediye başkanlığını DTP’ye, Manisa’da ise MHP’ye kaptırmıştı. Her iki vali de bunun seçimle ilgili olmadığını vurguladı.



AKP’nin 29 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kaybettiği Şırnak ve Manisa valilerinin, AKP Genel Merkezi’nde teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılarıyla toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Şırnak Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi gününden itibaren Genel Merkez’e belirli aralıklarla geldi ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’yle görüştü.



Destek istedim



Yerlikaya ile birlikte partide olduğu belirtilen Manisa Valisi Celaleddin Güvenç, "Ali Yerlikaya ile orada karşılaştık. Görüşmede o da vardı. Ancak Yerlikaya’yla planlı bir görüşme değildi" dedi. Hüseyin Tanrıverdi’nin Manisa Milletvekili olduğuna dikkat çeken Güvenç, "Yerel yönetimlerle ilgili konu dünkü (önceki gün) konuşmamızda gündeme gelen bir şey değil. Kula’da Kültür Turizm Bakanlığı’ndan restorasyon yaptırmamız gereken binalar var. Başka yatırımlarla ilgili bir iki destek istedim. Özellikle Kızılay’a tahsis ettirmek istediğimiz acil afette kullanılacak bir yer var" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’le görüşmediğini söyleyen Güvenç, "Destek için adres bir partinin genel başkan yardımcısı mıdır yoksa ilgili bakanlık mıdır?" sorusuna, "Bakanla temaslarım sürüyor, görüşüyoruz" dedi.



Görüşme çirkindi



Güvenç, eski Bolu Valisi Ali Serindağ’ın CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmesiyle ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine, şöyle dedi: "Bizim yaptığımız ilin yatırımlarına destek sağlama adına çok kısa süren bir ziyarettir. O abimizi biliyorum, Önder Sav ile yaptığı konuşmayı kast ediyorsanız, çirkin olan orada yapılan siyasi içerikli görüşmelerdir."



Yeğenime gittim



Şırnak Valisi Ali Yerlikaya ise Genel Merkez’de çalışan yeğeni Mehmet Yerlikaya’yı görmeye gittiğini söyledi. Yeğeninin özel bir şirket üzerinden AKP Genel Merkezi’nde çalıştığını söyleyen Yerlikaya, "Hiçbir siyasi ile görüşmedim. Başka bakanlıkları da ziyaret ettim" dedi.



Görüşmelerde olduğu ileri sürülen Haluk İpek, bu tür görüşmeler yapmadığını belirterek, "Buraya bir sürü gelen giden oluyor. Ben görmedim" diye konuştu.



Vali AKP’ye gitti mi?



Seçim döneminde beyaz eşya dağıtımıyla gündeme gelen Tunceli Valisi Mustafa Yaman’ın da AKP’ye gittiği öne sürülürken, Yaman bu iddiayı kabul etmedi. Ancak Yaman belirtilen tarihlerde Ankara’da olduğunu sözlerine ekledi. Yaman, Şırnak Valisi Yerlikaya ile bir bakanlıkta karşılaştığını belirterek, "Şamar oğlanı mıyım? Buzdolabı dağıttık diye her şeyi bize yüklemeyin" dedi.



Sorunları görüştük



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Valisi Güvenç ile ilin sorunlarını görüştüklerini söyledi. Tanrıverdi, "Kültür Bakanlığı’nın bir okul projesi var. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Benim makamım burası olduğu için burada konuştuk" dedi. Tanrıverdi görüşmede Şırnak Valisi Ali Yerlikaya’nın olduğunu kabul etmeyerek, "Şırnak Valisi yoktu. Şırnak Valisi’ni tanımam" yanıtını verdi.

Vali Güvenç ise görüşmede Şırnak Valisi’nin de olduğunu söylemişti.