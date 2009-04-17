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Politika

Kaybeden valilere AKP sorgusu mu?

17 Nisan 2009 05:50

Şırnak Valisi Ali Yerlikaya ile Manisa Valisi Celalettin Güvenç, bu hafta AKP Genel Merkezi’nde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’yle görüştü.

AKP Şırnak’ta belediye başkanlığını DTP’ye, Manisa’da ise MHP’ye kaptırmıştı. Her iki vali de bunun seçimle ilgili olmadığını vurguladı.

AKP’nin 29 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kaybettiği Şırnak ve Manisa valilerinin, AKP Genel Merkezi’nde teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılarıyla toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Şırnak Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi gününden itibaren Genel Merkez’e belirli aralıklarla geldi ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’yle görüştü.

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