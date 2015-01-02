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Yaşam

Kayan toprak dairelerin camından içeri girdi

Dairelerin duvarlarında büyük çatlak ve delikler oluşurken, kırılan pencerelerden içeri giren toprak yığınları da daire sahiplerinin eşyalarına zarar verdi

02 Ocak 2015 11:51

Eyüp'te, iki bina arasında bulunan istinat duvarı toprak kayması nedeniyle çöktü. Yokuş aşağı kayan toprak parçaları, camları kırarak dairelerin içerisine girerken, istinat duvarı ise 5 katlı binanın duvarına dayandı. 2 ocağın içi toprakla doldu. Olay, Sakarya Mahallesi, Karakol Üstü Sokak’ta meydana geldi.

Kayan toprak parçaları alt tarafta bulunan binadaki dairelerin camlarını kırarak içeri girdi. Kayan ve parçalanan istinat duvarı ise binanın dış duvarına dayandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bulut Mülhim'in haberine göre, Olay sonucu 5 katlı apartmandaki dairelerde büyük çapta hasar meydana geldi. Dairelerin duvarlarında büyük çatlak ve delikler oluşurken, kırılan pencerelerden içeri giren toprak yığınları da daire sahiplerinin eşyalarına zarar verdi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri hızla dairelerini boşaltarak polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Sokağa gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapatırken, binadaki vatandaşları da tahliye etti.

 

'Defalarca belediyeyi aradık'

 

Yaklaşık bir haftadır ufak çapta toprak kaymalarının meydana geldiğini ve defalarca belediye ekiplerini aradıklarını iddia eden apartman sakinleri, duruma isyan ederek, Bir haftadan beri toprak kayıyor. Belediyeyi bin kere aradık. Geleceğiz dediler, gelmediler. Bu akşam da kaydı zaten. Akşam 20.00 sıralarında bir anda arka taraftan sesler gelmeye başlayınca bütün apartmanı hemen boşalttık. Apartmanı mühürleyeceğiz diyorlar. Biz evimizden çıkmıyoruz. Ölürsek de belediye sorumludur’ şeklinde konuştular.

Dairesinde hasar oluşan bir apartman sakini ise ’Hepimiz bu evleri krediyle aldık. Bakın çoluk çocuk hepimiz dışarıda, arabalardayız. Bize yazık değil mi Ben evimi mühürletmem. Gündüz bile arabalara hırsız giriyor. Eğer polis beklerse olur, yoksa evimi bırakıp gitmem’ dedi.

Hasar gören binanın mühürleneceği ve yarın gündüz saatlerinde ekiplerin incelemesinin ardından binanın durumuyla ilgili karar verileceği öğrenildi.

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