Kayan Tır E-5 trafiğini felç etti

T24 -Motor arızası için yol kenarına çekilen TIR aniden kayıp D-100 Karayolu Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre İbrahim Kurt yönetimindeki 34 M 1016 plakalı konteyner yüklü TIR saat 15.00 sıralarında motor arızası yaptı.

Sürücü Kurt, TIR'ı D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartal mevkiinde yol kenarına çekti. Kurt, motor arızasını gidermek için uğraştığı sırada TIR aniden kaymaya başladı. D

iğer otomobillerin seyir halinde olduğu sırada geri kaymaya başlayan TIR yaklaşık 50 metre giderek orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.TIR'ın kaydığı sırada seyir halinde olan diğer araçlara çarpmaması olası kazaların önüne geçmiş oldu. Kaza sonrası Ankara istikameti trafiğe kapandı.



Olay yerine gelen polis ekipleri vinç çağırıp TIR'ı kaldırma çalışmalarına başladı. Bu sırada trafikte Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.



Trafiği felç eden TIR, olay yerine getirilen vinçe bağlanarak çekilmeye başlandı. TIR'ın arka tarafının çarptığı bariyerler çekme sırasında yerinden söküldü.



TIR yolun ortasından uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından trafik normal akışına döndü. TIR'ın sürücüsü İbrahim Kurt, "Motor arızası için yol kenarına aracı çektim. Bu sırada araç kayarak buraya geldi" diye konuştu.







