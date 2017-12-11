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Kayan araç çiğ köfte dükkanına çarptı

Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak çiğ köfte dükkanına girdi

11 Aralık 2017 16:33

Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak çiğ köfte dükkanına girdi. Aracın dükkana girmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Sürücü otomobilin arkasından koşmasına rağmen aracı durduramadı. Hızlanan otomobil kaldırımı aşarak çiğ köfte dükkanının içine girdi.O sırada dükkanın içinde tezgahı dizen çalışan olaydan yara almadan kurtuldu. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Otomobilin dükkanın içine girmesi bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde otomobilin hızla kayması ve kaldırımı aşarak dükkanın içine girmesi görülüyor. Otomobilin geldiğini gören yayalar, kaçarak ezilmekten kurtuldu.
Görgü tanığı Nazır Şahin \"Aracın el freni tutmamış. 150 metre yukarıdan gelerek dükkanımıza girdi. Dükkanın içerisinde bir kişi vardı. Araç gelince insanlar kaçın diye bağırdı. Herkes sağa sola kaçtı.\" dedi. Dükkana giren otomobil çekici yardımı ile çekildi.

(FOTOĞRAF)

 

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