Kayalı'ya komşu dayağı





T24- Alt kat komşusu sosyetenin ünlü ismi Çiğdem Kayalı'ya, 'geceleri içkili gelip gürültü yapıyor' gerekçesiyle saldırdı. Darp raporu alan Kayalı, şikayetçi oldu.





Sabah'ın haberine göre, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin eski hayat arkadaşı Çiğdem Kayalı'yla, Ulus'taki apartman komşusu karakolluk oldu. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Birsen Özay ve kızı, sevgilisiyle gürültü yapan Kayalı'yla tartıştı. Olay kavgaya dönüştü.



Şişli Etfal Hastanesi'nden dayak yediğine dair darp raporu alan Kayalı, Arnavutköy Polis Merkezi'ne başvurdu. Kayalı'nın "Beni 'Seni öldüreceğim, buraya gömeceğim' diyerek tehdit ettiler" diyerek suçladığı komşusu hakkında yaralama ve hakaret suçundan işlem başlatıldı.

Komşusu ise ifadesinde, "Kayalı, geç saatlerde sarhoş vaziyette eve gelip topuklu ayakkabıyla dolaşıyor, erkek arkadaşıyla ilişkilerini teşhirci bir şekilde yaşayarak bizi rahatsız ediyordu" dedi.

