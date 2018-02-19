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Kayalıkların arasından kurtarılan danayı sedyeyle taşıdılar

Sinan KABATEPE/ERĞELİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otlanırken kayalıklara yuvarlanan dana, itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, sedyeyle kamyona taşındı

19 Şubat 2018 18:33

Sinan KABATEPE/ERĞELİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, otlanırken kayalıklara yuvarlanan dana, itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, sedyeyle kamyona taşındı.
Kepez Mahallesi\'nde bulunan Yaralı Barajı çevresinde otlayan dana, yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kayalıklara çarparak, duran dananın sahibi Orhan Duru, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, durumu itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, kayalıkların arasından çıkardığı danayı yürütemeyince, yanlarında getirdikleri sedyeye koydu. Sedyeden düşmemesi için bağlanan dana, itfaiye ekiplerince taşınarak, patika yola çıkarıldı. Kamyonetle ahıra götürülen dana, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi.

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