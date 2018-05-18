Kayalıkların arasında mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde Giden Gelmez Dağları\'nda otlanan ve yaklaşık 10 metrelik derinlikteki kayalık alanda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giden Gelmez Dağları\'nda dün Bekir Deniz keçilerini otlattığı sırada yaklaşık 10 metre derinliğindeki kayalık alandan oğlak sesi duydu. Deniz, ses gelen bölgeye baktığında kendisine ait oğlaklardan birinin mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine Bekir Deniz itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, halatla oğlağın yanına inip, hayvanı yukarı çıkardı.

Oğlağına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Deniz, \'\'Hayvan otlatırken ses duydum. Baktığımda ise oğlaklardan birisi mahsur kalmış. İtfaiye gelip kurtardı. Ben de yeniden oğlağıma kavuştum. Çok şükür oğlamımda yara falan yok\'\' dedi.



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