Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek bacağı kırılan çoban AFAD, 112 ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeniköy Kayalıkları\'nda meydana geldi. İddiiaya göre Yeniköy mevkiinde hayvan otlatırken kayalıklarda uçuruma düşen çoban Muammer Yaylacık’ın bacağı kırıldı. Mahalle sakinlerinin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Engebeli dağlık arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaylacık 4 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaylacık\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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