Kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA,(Amasya), (DHA) - AMASYA\'nın Taşova ilçesinde dün hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen çoban Osman Malkoç (54), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Taşova İlçesi Uluköy-Çatalçam mevkiinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Osman Malkoç, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşüp yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralı halde gördükleri çobanın kurtarılması için durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri yaptıkları çalışma ile Malkoç\'u bulunduğu yerden kurtardı. Ardından ambulans ile Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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