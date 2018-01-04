Kayalıklarda mahsur kalan oğlaklar 8 saatte kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'un Oyuklu Dağı\'nda kayalıklarda mahsur kalan iki oğlak, AKUT ekibinin 8 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Konacık Mahallesi\'nde çoban Cemil Çoban\'ın (39) sürüsünden ayrılan iki yavru keçi, 680 rakımlı Oyuklu Dağı kayalıklarında mahsur kaldı. İndikleri kayalıkta, 60 metrelik uçurumun kenarında kalan ve yukarı çıkamayan yavrular için Çoban, AKUT Bodrum ekibinden yardım istedi. Dün öğle saatlerinde gelen ihbarla AKUT üyesi Ulaş Akman önderliğindeki 5 kişilik AKUT ekibi, yağmur altında yaklaşık 8 saat süren operasyonla oğlakları kurtardı.

AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, \"Ekiplerimiz, iki yavru keçinin mahsur kaldığını öğrenir öğrenmez harekete geçti. Herhangi bir canlının mağdur ve mahsur kalması bilgisi bize geldiğinde hemen harekete geçiyoruz. Bu nedenle, AKUT ekipleri olarak günün 24 saati yılın her günü bu tür canlı kurtarma operasyonlarına hazırız. Ekiplerimiz, deneyimleri sayesinde iki yavru keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. Bugüne kadar birçok insan ve hayvan kurtardık\" dedi.



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