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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18 Kasım 2017 21:09

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Balyan beldesinin Çatdere köyünde meydana geldi. Mehmet Toluk\'un otlattığı keçilerden 5\'i, sarp kayalıklardan atladı. Keçilerin atladığını gören Toluk\'un çabalarına rağmen kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar çıkarılamadı. Keçileri kurtaramayan Toluk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar ile keçilerin bulunduğu alana inen itfaiye erleri, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçiler kurtarılırken, Mehmet Toluk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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