T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldı

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

11 Ocak 2019 15:55

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Burdur merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra istasyon kurarak keçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDUR Aşağı MüslümlerAFADBurdurAşağı MürsellerEkiplerMehmet SezginFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24