Kayalıklarda mahsur kalan büyükbaş hayvanları köylüler kurtardı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi\'nde, kayalıklarda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 5\'i köylüler tarafından kurtarılırken, 2\'si düşerek telef oldu.

Varto İlçesi\'nin Yeni Mahalle Küme Evlerde hayvancılık yapan Melik Avinç ve Ahmet Güneş\'e ait 7 büyükbaş hayvan, Manidar mevkindeki kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Hayvanlardan 2\'si kayalıklardan düşerek telef oldu. Kalan 5 hayvanın kurtarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Yetkililer, dağcı ekiplerinin Ankara\'da görevli olduğunu ve bu hayvanlarında havadan alınması gibi bir imkanlarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine kolları sıvayan köy halkı kendi imkanlarıy kurtarma operasyonu düzenledi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu hayvanları indirmeyi başaran köylüler telef olan iki hayvana üzüldü.

Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş, AFAD ekiplerinden yardım alamayınca kendilerince bir kurtarma planı hazırladıklarını söyledi. Kayalıkta mahsur kalan hayvanların geçiş güzergahına bir kalas yerleştirmeye karar verdiklerini belirten muhtar Bektaş, \"Köyün gençlerinden Vedat Güneş\'i hayvanların mahsur kaldığı yere ip yardımı ile çıkardık. Daha sonra hayvanların geçmekte zonlandığı dar alana kalaslarla yol yaptı. Hayvanlar bu kalasların üzerine basarak ilerledi ve kayalık alandan çıkmayı başardı. Biraz tehlikeliydi ama başka çaremiz yoktu. Eğer biz bunu yapmasak 5 hayvan da diğerleri gibi telef olacaktı\" diye konuştu.



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