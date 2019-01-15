T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 gün önce dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, bugün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

15 Ocak 2019 19:50

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, 2 gün önce dağlık bölgedeki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, bugün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, pazar günü Nusaybin’e bağlı Beyazsu köyü yakınlarındaki dağlık alanda gerçekleşti. Otlanırken, dağa çıkan 4 keçi, kayalıklardan inemedi. Keçilerin sahibi durumu fark edince müdahale etmek istedi. Kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bugün bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kayalıklardaki keçileri ip yardımıyla kurtardı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinOlayBeyazsuOtlanırkenKeçilerinKurtarmaKeçilerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24