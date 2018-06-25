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Kayalıklara düşüp yaralanan Macar paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden yaptığı atlayışın ardından kayalıklara düşüp yaralanan Macaristan uyruklu yamaç paraşütü pilotu Losif Dorin Sfircioc (44), askeri helikopterle kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı

25 Haziran 2018 17:58

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden yaptığı atlayışın ardından kayalıklara düşüp yaralanan Macaristan uyruklu yamaç paraşütü pilotu Losif Dorin Sfircioc (44), askeri helikopterle kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Fethiye\'ye bir süre önce tatile gelen Macar turist Losif Dorin Sfircioc, dün saat 14.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Babadağ\'ın, 900 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, Kirme mevkisindeki kayalık alana düştü. Hareket edemeyen Sfircioc\'un cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler, bölgenin sarp ve kayalık olması ve Losif Dorin Sfircioc\'un vücudunda kırıklar bulunması nedeniyle taşıma yapamayınca, askeri helikopterden yardım istendi. Bunun üzerine Dalaman\'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra, 21.30 sıralarında kurtarılan Sfircioc, Fethiye\'de özel bir hastanede tedaviye alındı. Sfircioc\'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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