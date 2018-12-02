Kayalıklara düşüp yaralanan 2 İranlı, film gibi operasyonla kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, tırmanış yaptıkları dağlık arazide 10 metre yükseklikten kayalıklara düşüp yaralanan İran uyruklu Mohsen Jemali (27) ve Ramin Sasairi (30), 8,5 saat sonra film gibi operasyonla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekiplere, havadan da drone ile ışık desteği verildi.

İran uyruklu Mohsen Jemali ile Ramin Sasairi, dün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi\'ndeki dağlık alana tırmandı. Saat 16.00 sıralarında 2 arkadaş, patika yolda dengelerini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Yaralanan iki arkadaş, cep telefonuyla 112\'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın Arama Kurtarma ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi, Dağ Arama Kurtarma (DAK), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) de destek verdi. Ancak ekipler, Jemali ve Sasairi\'ye ulaşamadı.

ATEŞ YAKINCA YERLERİ BELİRLENDİ

AFAD ekibi, yaralı iki arkadaşı cep telefonundan arayıp, yerlerini tarif etmesini istedi. Ancak yine sonuç alınamayınca bu kez ekipler, siren çalıp, iki arkadaşa sesi duyup duymadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan ekipler, iki İranlı\'dan bulundukları yerde ateş yakmalarını istedi. Dumanı takip eden ekipler, 2 arkadaşın yerini tespit edip, kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik kurtarma ekibi, arazinin sarp, dik ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 4 saat tırmanarak 2 İranlı\'nın bulunduğu yere ulaştı. Bu sırada havanın kararmaya başlaması üzerine drone ile ekiplere ışık desteği verildi. Bölgede 2 ayrı ambulansta hazır bekletildi.

SOĞUK HAVA NEDENİYLE HİPOTERMİYE GİRDİLER

Ekipler, ağır yaralı olan ve soğuk ava nedeniyle hipotermiye giren Mohsen Jemali ile arkadaşı Ramin Sasairi\'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından iki İranlı, sedyeye alınıp, halatlarla bağlandı. Ekipler, yine drone ile aydınlatılan sarp arazide iki yaralıyı ambulansa taşıdı. Saat 00.30 sıralarında indirilen, durumları ağır olan 2 İranlı, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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