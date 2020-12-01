Kayaklı Koşu Milli Takım sporcuları kar yağmayınca çimde çalışmaya başladı!

Muş'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek şampiyonalara hazırlanıyor. Sporcular, kar yağana kadar antrenmanlarını çimde sürdüreceklerini söyledi.

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş’ta halen kar yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzak duran Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa, dünya ve uluslararası diğer şampiyonalara hazırlanıyor.



Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor.

Muş Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Süleyman Yıldırım da sporcuların aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara karın geç düşmesi nedeniyle çimde hazırlandıklarını belirtti.