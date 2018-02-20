Kayakla atlamada olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcuya kulübünden altın

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - TÜRKİYE\'yi 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda temsil eden Erzurumlu Fatih Arda İpçioğlu (20), Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (ARAS EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Erzurum\'da, Uluslararası Kayak Federasyonu\'nca (FIS) 20 Ocak\'ta düzenlenen \'Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları\'nda 127,5 metrelik atlayış yapan Fatih Arda İpçioğlu, tarihi başarı elde ederek, bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu. Kayakla atlamada mücadele eden Aras 12 Mart Spor Kulübü\'nün sporcusu İpçioğlu, Güney Kore\'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen oyunlarda, \'Erkekler Normal Tepe Bireysel Elemeleri\'nde piste çıktı. Milli sporcu, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda bu elemeleri geçemedi. Türkiye\'yi bu kategoride, olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen İpçioğlu, 16 Şubat\'ta yapılan yarışta 79 metrelik atlayış ve 68,2 puanla 57 yarışmacı arasında son sırada yer aldı.

\'OLİMPİYATLARA KATILMAK BENİM İÇİN HAYALDİ\'

Güney Kore\'den memleketi Erzurum\'a dönen milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, kulübünü ziyaret etti. ARAS EDAŞ Genel Müdürü Akbaş, İpçioğlu\'nun, kulüplerinin sporcusu olduğunu söyledi. Milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını belirten Akbaş, İpçioğlu\'na tam altın hediye etti.

Kendisi için olimpiyatlara katılmanın daha önce hayal olduğunu dile getiren Fatih Arda İpçioğlu, şöyle konuştu:

\"Olimpiyatlara gidip, orada da güzel bir atlayış başarmak istiyordum. Maalesef bunu gerçekleştiremedim; ama yine de mutluyum, gururluyum. Oraya gitmek bile başarıydı benim için. Önümüzde, daha çok yolumuz var. Sıradaki hedeflerim, World Cup\'ta puan almak. Bundan sonraki hedefim, 4 yıl sonra Pekin\'de yapılacak Kış Olimpiyatları\'nda madalya peşinde koşmak. Olimpiyatlar, benim için bir tecrübe oldu. Oraya gittiğinizde artık en üst seviyedesiniz, yarışma olarak. Bu, çok farklı bir duygu. Yeri geldi, üzüldüm; yeri geldi, mutlu oldum. Hiçbir zaman motivasyonumu kaybetmedim. Beni hep destekleyen birilerinin olduğunu biliyordum arkamda; gerek kulübüm olsun gerek ailem gerek federasyon. Tabi ki kötü yorum yapanlar da oldu. Eleştiriye açığız. Önümüzde daha çok zaman var. Geleceğe bir örnek olmaya çalıştım orada, elimden geldiği kadar. İnşallah benden sonraki nesiller, benden daha iyi konumlarda, buralarda bu konuşmaları yaparlar.\"

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