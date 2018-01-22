Kayakla atlamada olimpiyatlarda yarışacak ilk Türk sporcu oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KAYAKLA Atlama Milli Takım sporcusu Arda İpcioğlu\'nun Erzurum\'da başlayan hikayesi, Güney Kore\'nin Pyeongchang kentindeki 8-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Kış Olimpiyatları\'na uzandı. İpcioğlu (20), kayakla atlamada Olimpiyat Oyunları\'na katılacak ilk Türk sporcu oldu.

Babası esnaf, annesi ise ev kadını Arda İpcioğlu, Erzurum\'da doğup büyüdü. 2008 yılında kayakla atlama sporuna başlayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Arda İpcioğlu, hafta sonu Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe\'deki atlama kulelerinde düzenlenen Kıta Kupası yarışlarındaki performansı ile Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı kazandı. Hayalini memleketinde gerçekleştiren İpçioğlu, bu mutluluğunu ailesi ile birlikte paylaştı. Atlama kulesi önünde sağına babasını soluna da annesini alarak olimpiyat bayrağını açan Arda İpcioğlu, \"Bekle beni Güney Kore\" dedi.

Yaptığı sporun çok tehlikeli ve zor bir spor olduğunu ifade eden İpicioğlu, \"Elde ettiğim başarıdan dolayı mutluyum. Hedefim olimpiyata gitmekti onu da başardım. Güney Kore\'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kayakla atlamada bu bir tarih. Türkiye adına Olimpiyat\'a gidecek ilk sporcuyum\" diye konuştu.

\'TÜRK\'ÜN GÜCÜNÜ HERKESE GÖSTERDİK\'

Geçen Aralık ayı sonunda kayakla atlama sporunun en prestijli turnuvalarından biri olan Almanya\'daki Dört Tepe\'de yarışan ilk Türk olarak da tarihe geçen Arda İpçioğlu, 2017\'de ayrıca Dünya Kayak Şampiyonası ve Kayakla Atlama Dünya Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil eden ilk sporcu olmayı başardı. Pyeongchang\'da kayakla atlama branşında mücadele edecek 65 sporcu arasına giren Arda İpçioğlu, takım arkadaşları, geçmişten bugüne kadar emeği geçen tüm hocaları ve Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar\'a teşekkür etti. Kayakla atlama, Türkiye\'de çok popüler olmasa da özellikle Avrupa\'da geniş kitlelerce izlendiğini vurgulayan İpçioğlu, \"Bu sporda çok yeniyiz. Burada gördüğünüz takımların bazılarının geçmişleri yaklaşık 50 yıla kadar uzanıyor. Hatta daha da fazla. Bizim ise yaklaşık 10-12 yıllık bir geçmişimiz var. Şu anda buralara gelip onlarla boy ölçüşmek bile bizim için gurur ve heyecan verici. Bu kadar kısa bir sürede olimpiyata gidebilecek seviyeye gelmek basit bir şey değil. Türk\'ün gücünü herkese gösterdik\" dedi.

İLK ATLARKEN ÜZÜLMÜŞTÜM

Oğlunun Olimpiyat\'a gidecek olması nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını söyleyen anne Hatice İpcioğlu, \"Çok mutluyum. Gurur duyuyorum. İnşallah Güney Kore\'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Oğlumun ilk atlayışını izlerken çok üzülmüş ve korkmuştum. Ama şimdi atlarken biraz daha ileri düşsün diye dua ediyorum\" dedi.

Erzurum\'da halı dükkanı bulunan evli ve 2 çocuk babası Muhattin İpcioğlu, oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı gözleri doldu ve ağlamamak için kendini zor tuttu. Oğlunu, Kayakla Atlama takıma girdiği ilk günden itibaren desteklediğini ve her zaman yanında olduğunu söyleyen baba Muhittin İpcioğlu ise şunları söyledi:

\"Gururlanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Daha iyi yerlere geleceğiine eminim. Daha iyi çalışma ile daha iyi yerlere geleceğine Avrupda\'da inşallah ismini duyuracağına eminim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah bugünleri nasip etti. Daha iyi günlerde görmeyi Türk milleti adına bayrağımız en iyi şekilde temsil etmek adına inşallah gösterir.\"



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