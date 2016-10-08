'Kayakçı kadın fantezisi' selfiesi boşanma davasında delil oldu

Bir kocanın 250 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtığı kadın, karşı dava açıp, eşinin bir kadınla selfiesini de delil olarak sundu. Kocanın bu özçekimi, ‘kayakçı kadın fantesizi’ mesajıyla, yanlışlıkla karısına gönderdiği anlaşıldı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi ilginç bir boşanma davasına sahne oldu. Bir ilaç firmasının satış direktörü S.A., karısı E. A.’yı yemek yapmamak, evin genel ihtiyaçlarıyla ilgilenmemek gibi gerekçelerle suçlayarak boşanma davası açtı. Ayrıca eşinden 250 bin lira tazminat talebinde bulundu. Bunun üzerine kadın, kocasının “Kayakçı kadın fantezisi” mesajıyla yanlışlıkla kendisine gönderdiği başka bir kadınla selfiesini delil olarak sunarak karşı boşanma davası açtı.

"Kıyafetleri sana alacaktım"

Kadının avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Koca, iş seyahati için Konya’da olduğunu söylediği 10 Aralık 2015 gecesi müvekkilimin telefonuna gece saat 22.00 civarında kayak montlu ve şapkalı bir kadınla, ‘kayakçı kadın fantazisi’ notu yazan bir selfie fotoğraf göndermiş, seyahatten döndüğünde müvekkilimin bu konuda açıklama istemesi üzerine, kaçamak cevap verip, ‘Aslında o kıyafetleri sana almak için alıveriş merkezindeydim. O kadın da başka bir müşteriydi kıyafetleri ona denettim. Kadını tanımıyorum’ diyerek geçiştirmiştir.

Müvekkilim eşinin çok samimi olduğu, Erzurum’a kayak tatiline gittiği kadından şüphelenirken, aslında eşinin selfie çekip gönderdiği kadınla birlikte olduğunu öğrenmiştir. Koca, müvekkilimin artık kendisini küçük düşürmeye son vermesini istemesi üzerine ortak yaşanılan evi terk etmiştir. Ataşehir’deki konutta o kadınla birlikte yaşamaya başlamıştır."

Kocanın başka fotoğrafları da dosyaya konan davaya önümüzdeki günlerde bakılacak.