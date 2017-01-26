Kayak tatiline giden ana sınıfı öğretmeni hayatını kaybetti

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde geçen pazar snowtubing yaparken 5 kişiyle çarpışarak ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş, yaşamını yitirdi.

Isparta Davraz Kayak Merkezi’ne geçen pazar günü giden Deregümü Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Gülhan Ulutaş, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi gören Gülhan Ulutaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ulutaş’ın cenazesi bugün morgdan alınarak defnedilmesi için memleketi Çankırı’ya gönderildi.