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Yaşam

Kayak sezonu açılıyor!

Xanadu Snow White bu kış sizlere kayak eğitmi ve spa hizmeti içeren çok özel paketler sunuyor

29 Kasım 2012 20:14

 

Garanti Emeklilik üyeleri kayak sezonunu 14 – 16 Aralık tarihleri arasında yapılacak etkinlik ile Xanadu Snow White ile açıyor...
 
Şehir otelinin konforunu seçkin bir kayak oteli atmosferiyle birleştiren Xanadu Snow White bu kış sizlere kayak eğitmi ve spa hizmeti içeren çok özel paketler sunuyor.
 
Aralarında 3 176 metre yüksekliği ve 12 800 metre uzunluğunda pisti ile Büyük Ejder Dağı da bulunan, Türkiye'nin en uzun ve farklı zorluk derecelerine sahip toplam 70 km kayak pisti, kendine ait karlandırma ve aydınlatmalı pistleriyle sınırsız kış sporları eğlencesi sununan Xanadu Snow White sezonu açmak için sizleri bekliyor.
 
Bu fırsatı kaçırmayın, karın en güzel halini, en güzel yerde, sevdiklerinizle birlikte yaşayın!
 
Detaylı bilgi; www.hobimlemutluyum.com da!
 
Sadece size özel indirimle etkinlik ve eğitimlerimize kaydınızı yaptırmak için,
 
GEHobiKulupleri@hobimlemutluyum.com adresine e-posta gönderebilir, hafta içi mesai saatlerinde  (212) 334 71 88 -  (212) 334 70 29 numaralı telefonlardan, hafta sonu ise 444 0 336'yı arayıp 5'i tuşlayarak bizlere ulaşabilirsiniz.
 

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