İstanbul'a yakın yerlerde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığı Abant'ta 10, Kartalkaya'da 20 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından Abant Tabiat parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tatilciler, beyaz örtüyle kaplanan Abant ve Kartalkaya'ya akın etti.

Abant Palace Otel Genel Müdürü Erol Oğuz, yağışın ardından Abant'ta yoğunluk yaşandığını belirterek, "Doğa harikası Abant, bu mevsimde görülmeye değer" dedi,

Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül de kayak merkezindeki otellerin hazırlıklarını tamamladığını, kayak için gerekli karın birikmesi durumunda sezonu açabileceklerini söyledi.

Gümüşhane'de kar yağışı



Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Torul ilçesindeki Limni Gölü buz tuttu.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle kar kalındığı 10 santimetreye ulaştı. Torul ilçesindeki Limni Gölü yağan karın ardından havaların soğumasıyla buzla kaplandı.

Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "mesire alanı" olan ilan edilen Limni Gölü'nün buz tutması ve çevresindeki ormanlık alanın kar yağışıyla beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.