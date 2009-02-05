Kayak merkezlerinin yüzü gülüyor

Uzun süredir müşteri sıkıntısı çeken kayak merkezlerinde yarıyıl tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk, işletmecilerin yüzünü güldürüyor.



Alınan bilgiye göre, kar kalınlıkları Kartalkaya'da 170, Uludağ'da 146, Kartepe'de 125, Palandöken'de 20, Bayraktepe'de 105, Erciyes'te 70, Ilgaz'da 100, Karacadağ'da 30, Davraz'da 100, Saklıkent'te 40 santimetre ölçüldü.



Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, havanın sıcak ve sağanak yağışlı olması nedeniyle 2 metre civarında olan kar kalınlığı 170 santimetreye düştü. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Halit Ergül, Kartalkaya'daki otellerin yarı yıl tatili dolayısıyla tam kapasite hizmet verdiğini belirterek, "Yoğunluğun 20 Şubata kadar devam etmesini bekliyoruz. Kayak merkezindeki bütün pistler açık durumda. Kayak merkezinin yolu da otellere ait kar makineleri ile 24 saat temizleniyor" dedi.



Öte yandan, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.



Erciyes Kayak Merkezi



Erciyes Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde günübirlik ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kar kalınlığı 70 santimetre ölçülen kayak merkezindeki tesisler, yarıyıl tatilinde yüzde 70-80 doluluk oranına ulaştı.



Kayakevi yetkilileri, kar kalınlığının kayak yapmak için yeterli olduğunu, özellikle yarı yıl tatilini fırsat bilen tatilcilerin, uzun pistlerden çok sayıdaki mekanik tesisi kullanarak faydalandıklarını bildirdi.



Ilgaz



Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sömestr tatili dolayısıyla kamuya ait tesisler yüzde 100, özel tesisler yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Kar kalınlığının 1 metre ölçüldüğü kayak merkezine, rezervasyonlarını önceden yaptıran tatilciler, değişik organizasyonlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Kayak merkezine, çevre illerden de günü birlik ziyaretçiler geliyor.



Ilgaz Dağı Oteller Birliği Başkanı Eray Öztürk, ekonomik krize rağmen yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Kayak Federasyonunun yaptığı yeni yatırımlarla Ilgaz Dağı'na biraz olsun çeki düzen verildi. Gelecek yıl yapılacak yeni yatırımlarla Ilgaz Dağı'nın diğer rakiplerinin önüne geçeceğine inanıyoruz" dedi.



Uludağ



Uludağ Meteoroloji İstasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, hafif kar yağışı geçişlerinin olduğu Uludağ'da, oteller bölgesindeki kar kalınlığı, 146 santimetre ölçüldü. Sıcaklığın 0 derece civarında olduğu bölgede kar yağışı geçişlerinin bugün sona ereceği ve pazar gününe kadar yağış beklenmediği kaydedildi.



Yağış geçişlerinin ardından etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceğini belirten yetkililer, tatilcileri ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Kartepe Kayak Merkezi



Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesi olan Kartepe'de kar kalınlığı 125 santimetre ölçüldü. Uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen, 3'ünde telesiyej,

1'inde teleski bulunan, dereceleri zor, orta ve kolay arasında değişen 14 kayak

pistinden 13'ü açık durumda.



Kartepe'deki tek konaklama merkezi olan beş yıldızlı, 250 oda, 50 apart ve 800 yatak kapasiteli otelin tamamen dolu olduğu, ancak günübirlik ziyaretçilere kayak, snowboard, ayakkabı ve baton kiralama imkanı sunulduğu bildirildi.



Palandöken Kayak Merkezi



Palandöken Kayak Merkezi'nde aralıklı olarak etkili olan kar yağışı otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü.



Palandöken'deki Polat Renaissance Otel Genel Müdürü Gökçe Eredor, kar yağışı açısından kötü bir sezon geçirdiklerini ancak son bir kaç gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığının giderek arttığını belirtti.



Pistlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını bildiren Eredor, tüm pistlerde kayak yapılabildiğini söyledi. Eredor, otelin doluluk oranının ise yüzde 65 olduğunu belirterek, bir

hafta devam etmesi beklenen kar yağışıyla birlikte Palandöken'e ilginin de artmasını ümit ettiklerini kaydetti. Dedeman Otel Genel Müdürü Nuri Avşarer de kar sıkıntısı nedeniyle kapanan bazı pistlerin, son kar yağışıyla birlikte yeniden kayak yapmaya elverişli hale

geldiğini bildirdi.



Otelin doluluk oranının yüzde 50 olduğunu dile getiren Avşarer, konuklarının yerli ve yabancı turistlerden oluştuğunu belirtti.



Bayraktepe Kayak Merkezi



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'ne yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Bayraktepe'deki Kardelen Otel Müdürü Muzaffer Ergöz,otellerindeki doluluk oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.



Son kar yağışıyla birlikte pistlerde kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığını bildiren Ergöz, "Yerli ve yabancı turistlerle dolu dolu bir dönem geçiriyoruz. Tur operatörleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar Bayraktepe'yi boş bırakmayacağız" diye konuştu.



Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki Toprak ve Çamkar otellerinde de doluluk oranının yüzde 100 olduğu bildirildi.



Dav raz Merkezi



Isparta yakınlarındaki Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr tatili dolayısıyla konaklama tesisleri yüzde 70 doluluğa ulaştı. Tesis yetkilileri, sömestr tatilinin başında pistlerde yeterli kar olmaması nedeniyle yoğunluğun az olduğunu, geçen hafta sonu yağan karla birlikte

ilginin arttığını belirtti.



Davraz'daki konaklama tesislerinin bulunduğu bölgedeki birinci pistte kayak yapılabilecek düzeyde kar bulunmazken, daha yukarıdaki ikinci ve üçüncü pistlerdeki kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bildirildi.



Saklıkent Kayak Merkezi



Antalya'da 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının kayak yapmaya uygun olduğu kaydedildi. Yetkililer, pistlerin orta ve üst kısımlarındaki kar kalınlığının 40 santimetre civarında olduğunu bildirdi.



Karacadağ Kayak Merkezi



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezinde, kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü.1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde geçen haftadan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artıyor. Yapılan son ölçümlere göre kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.



Bu arada kayak tesisinin işletmecisi Mahmut Atilla, yarı yıl tatili dolayısıyla tesislerde bulunan kayak malzemelerinin kira bedelinde yüzde 30 iskonto yaptıklarını bildirdi.

