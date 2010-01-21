Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

T24- Sezonu 2009'un son günlerinde açan bazı kayak merkezlerinde kar kalınlıkları geçen haftaya oranla arttı.



Kış turizm merkezlerindeki ölçülen kar kalınlıkları hem kayak severleri hem de otel işletmecilerinin yüzünü güldürürken, Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi ise kar olmaması nedeniyle henüz sezonu açamadı.



Kartalkaya

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezinde bulunan oteller hafta içinde yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Kartalkaya'da kar kalınlığının 180 santimetre olarak ölçüldüğünü ifade ederek, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ifade ettiler.

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'in müdürü Ahmet Demir ise kar yağışının ardından rezervasyonlarda büyük bir artışın yaşandığını ifade ederek, "Beklediğimiz kar yağışı geldi. Pistlerimizin tamamında kayak yapılabiliyor. Hafta için yüzde 85 doluyuz. Bu oran hafta sonunda yüzde 100'e ulaşıyor. Yarı yıl tatili için de yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" dedi.

Bayraktepe

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'nde ise geçen hafta 120 santimetre olan kar kalınlığı, 15 santimetre artarak 135 santimetreye çıktı.

Çamkar Otel Genel Müdürü Kamuran Eroğlu, bölgede aralıklarla devam eden kar yağışının ardından pistlerdeki kar kalınlığının arttığını söyledi. Otellerindeki doluluk oranının da yüzde 100 olduğunu ifade eden Eroğlu, "Otelimizde şimdi yarı yıl tatili hazırlıklar yapıyoruz. Pistlerimizde kar durumu çok iyi. Bu yüzden Bayraktepe'ye büyük bir ilgi var" diye konuştu.

Erciyes

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Son yağışlarla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bu sabah 1 metre olarak ölçüldü.

Kayakevi yetkilileri, toz karıyla ünlü olan Erciyes'e hafta sonu çok sayıda kayak severin geldiğini, yarı yıl tatili nedeniyle otellerin tamamen dolduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yarı yıl tatilinde öğrenciler için kayak kursu düzenledi. Kayak kursuna katılacak olan öğrenciler, Erciyes Kayak Merkezi'ne taşımalı olarak getirilecek ve günde 4 saat süreyle kayak eğitimi alacak.

Ilgaz

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar sevinci yaşanıyor. Uzun bir süredir 50 santimetrenin üzerine çıkmayan kar kalınlığının, son üç gündür aralıksız yağan kar nedeniyle 1 metreye yaklaştı. Yarı yıl tatilinin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ilgaz Dağı Oteller Birliği Başkanı Mehmet Pattabanoğlu, tatil için rezervasyon oranının yüzde 90 olduğunu bildirdi. Aralıksız kar yağışı Ilgaz Dağı'ndaki otel işletmecilerini sevindirirken, özel ve kamuya ait tüm konaklama tesislerinde de yarı yıl tatili için yer bulmanın oldukça zor olduğu öğrenildi.

Uludağ

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ Meteoroloji İstasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün bölgede ara veren kar yağışının, yarın yeniden başlaması ve tüm hafta sonu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü oteller bölgesinde, gündüz eksi 6 derece olan hava sıcaklığı, gece eksi 11 dereceye kadar iniyor. Bölgede zaman zaman sis de etkili oluyor. Bu arada, bölgedeki oteller tatilcilerin büyük ilgisi çekerken, yarı yıl tatili öncesinde doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığı bildirildi.

Palandöken

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinde biri olan Palandöken'de, aralıklı olarak yağan kar etkisini sürdürürken, tüm pistlerin kayak yapmaya uygun olduğu belirtildi.

Dedeman Otel Genel Müdürü Nuri Avşarer, kar yağışının ardından pistlerde yapılan son ölçüme göre, kar kalınlığının 77 santimetreye ulaştığını söyledi. Pistlerdeki kar kalınlığı ve kalitesinin çok iyi durumda olduğunu dile getiren Avşarer, otellerinin doluluk oranının ise yüzde 75 olduğunu kaydetti.

Davraz

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı en çok Davraz Kayak Merkezi'ndeki tesisleri ve kayak yapmak isteyenleri mutlu etti.

Davraz Kayak Merkezi'nde otelin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 35 santimetre, ikinci telesiyejin bulunduğu noktada ise 70 santimetre olarak ölçüldü. Davraz Sirene Oteli yetkilileri, kar kalınlığının artmasıyla birlikte oteldeki doluluk oranında da artış olacağını kaydederek, özellikle yarı yıl tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı beklediklerini söylediler.

Atabarı

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bildirildi. Kentteki Mersivan Dağı'nda bulunan kayak merkezinin yetkilileri, bölgedeki kar kalınlığının 20 santimetre dolayında olduğunu ifade etti. Kayak merkezindeki pistin kayak yapmaya elverişli olduğunu kaydeden yetkililer, kayak merkezi yolunun araç trafiğine açık olduğunu, ulaşımda herhangi bir sorun bulunmadığını belirttiler.

Kartepe

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesi olan Kartepe'de kar kalınlığı 15 santimetre olarak ölçüldü. Uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen 18 kayak pisti bulunan Kartepe'de, tek konaklama merkezi olan beş yıldızlı, 250 oda, 50 apart ve 800 yatak kapasiteli Green Park Resort Kartepe Oteli'nin yüzde 30 doluluk oranına sahip olduğu, hafta sonu yüzde 80 civarında doluluk oranına ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması halinde ilk etapta 2 pistin açılacağı, karın yoğunluğuna bağlı olarak 10 pistin daha devreye alınacağı kaydedildi.

Saklıkent

Antalya yakınlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi, bu yıl kar yağışına hasret kaldı. Yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 santimetre civarında kar bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistlerde ise kar bulunmuyor.

Saklıkent Kayak Merkezi yetkilileri, bölgede yarın kar yağışının beklendiğini belirttiler. Kayak yapılabilmesi için Saklıkent'teki tüm hazırlıkların tamamlandığını, telesiyej ve motelin hazır durumda olduğunu bildiren yetkililer, kar yağışıyla birlikte sezonu açmayı hedeflediklerini kaydettiler.