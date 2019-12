Kayak merkezleri Sevgililer Günü’ne hazır

Kayak merkezlerinde sömestr tatilinde yaşanan yoğunluktan memnun olan işletmeciler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 210, Uludağ'da 182, Ilgaz'da 190, Erciyes ve Bayraktepe'de 125, Hazarbaba'da 80, Palandöken ve Saklıkent'te 40, Kartepe'de 35, Karacadağ'da 30 santimetre olarak ölçüldü.



Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 2 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 2 metre 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayak merkezi yolunda zor anlar yaşayan sürücülere köylüler traktörleriyle yardım ediyor.



Pistlerin tamamının kayak yapmaya elverişli olduğunu belirten yetkililer, kayak merkezindeki otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluğun devam etmesini beklediklerini kaydetti.



Uludağ



Uludağ'da kar kalınlığı 182 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ Meteoroloji İstasyonu yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Şubattan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 182 santimetreye yükseldi.



Sıcaklığın eksi 1 derece olduğu Uludağ'da kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.



Yetkililer, yağışın rüzgârın etkisiyle zaman zaman tipiye dönüşmesi ve sis geçişleri nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metrenin altına indiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Bu arada, Uludağ'daki otellerdeki doluluk oranı, öğrenci gruplarının gelmesiyle hafta içi yüzde 80'lere ulaştı.



Otel yetkilileri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu doluluk oranının yüzde 90'lar seviyesine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.



Ilgaz



Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 190 santimetreye ulaşması hem tatilcileri hem de otel işletmecilerini sevindirdi.



Kayak merkezinde doluluk oranının hafta içi yüzde 70, hafta sonu yüzde 90'lara ulaştığını belirten Ilgaz Oteller Birliği Başkanı Eray Öztürk, bu hafta sonu Sevgililer Günü olması dolayısıyla tüm otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vereceğini bildirdi.



Ilgaz Dağı'nın eteklerinde kar kalınlığının 1 metre, oteller bölgesinde 190 santimetre olduğu kaydedildi.



Hazarbaba Kayak Merkezi



Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü.



Tesis işletmecisi Ramazan Ayhan, hafta başından itibaren etkili olan yağışın ardından pistte kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını belirtti.



Tesisin haftanın her günü hizmet verdiğini kaydeden Ayhan, ''Tesis yolu açık. Her geçen gün müşterimiz artıyor. Özellikle Diyarbakır'dan yoğun müşteri geliyor. Elimizden geldiği kadar tesisi açık tutacağız'' dedi.



Erciyes Kayak Merkezi



Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı. Kayakevi yetkilileri, hafta sonu yeniden kar yağışı beklendiğini, kayak merkezine özellikle Kayseri ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi geldiğini bildirdi.



Teleski ve telesiyej gibi mekanik tesislerin bulunduğu Erciyes'te uygun fiyatlarla kayak ve diğer kayak malzemeleri kiralanabiliyor.



Palandöken Kayak Merkezi



Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili kar yağışının ardından pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı sonrasında kayak merkezindeki tüm pistlerin karlar ezilerek kayak yapmaya elverişli hale getirildiği, otellerdeki doluluk oranının giderek arttığı belirtildi.



Palandöken'deki Polat Renaissance Otel'de doluluk oranı yüzde 55'e ulaştı, Dedeman Otel'de ise yüzde 50 oldu.



Otel yetkilileri, doluluk oranının 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna gelmesi dolayısıyla artmasının beklendiğini kaydetti.



Bayraktepe Kayak Merkezi



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Bayraktepe Kayak Merkezi'nde de son yağan karla pistlerdeki kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Yarıyıl tatilinin sona ermesi otellerde doluluk oranında azalmaya neden oldu.



Kayak merkezindeki Çamkar Otel Genel Müdürü Kamuran Eroğlu, yarıyıl tatilinde tam kapasiteyle hizmet veren otellerinde doluluk oranının yüzde 65'e düştüğünü bildirdi.



Yeni bir turist kafilesi beklediklerini belirten Eroğlu, ''Önümüzdeki günlerde gelecek kafilelerle otelin doluluk oranının yine yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz'' dedi.



Saklıkent ve Davraz



Antalya yakınlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne son günlerde kar yağmadığı, bugün etkili olan rüzgâr ve yağmurun karı bir miktar eritebileceği belirtildi.



Yetkililer, kayak pistinde 40 santimetre kar bulunduğunu ve kayak yapılabildiğini söyledi.



Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde ise son günlerde yağan karla, konaklama tesisleri yakınındaki birinci pistte ilk kez kar birikti ve bölgedeki üç pist de kış sporlarına uygun hale geldi.



Yetkililer, ikinci ve üçüncü pistte yaklaşık 1 metre kalınlığında kar bulunduğunu, birinci pistteki kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğunu bildirdi.



Sömestr tatilinin sona ermesinden sonra boşalan Davraz'daki konaklama tesislerinin 14 Şubat Sevgililer Günü tam kapasiteyle hizmet vermesinin beklendiği kaydedildi.



Karacadağ Kayak Merkezi



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.



Hafta başında etkili olan yağmur nedeniyle kar kalınlığı azalan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde, 3 gün önce yağan karla kalınlık tekrar 30 santimetreye ulaştı.



Konaklama tesislerinin bulunmadığı, çevredeki il ve ilçelerden vatandaşların günübirlik ziyaret ettiği kayak merkezinde hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.



Kartepe Kayak Merkezi



Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesi olan Kartepe'de kar kalınlığı 35 santimetre olarak ölçüldü.



Kartepe Green Park Resort Otel'de uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen, 3'ünde telesiyej, 1'inde teleski bulunan, dereceleri zor, orta ve kolay arasında değişen 14 kayak pisti dün gece aşırı yağmur yüzünden kar kalınlığının düşmesi dolayısıyla kapandı.



Kartepe'deki tek konaklama merkezi olan beş yıldızlı, 250 oda, 50 apart ve 800 yatak kapasiteli Green Park Resort Otel'de doluluk oranının yüzde 75 olduğu, hafta sonu ise yüzde 100'e ulaşacağı bildirildi.



(AA)