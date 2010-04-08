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Yaşam

Kayak merkezine yıldırım düştü

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ndeki Bayraktepe Kayak Merkezi'nin zirvesindeki kafeteryaya dün yıldırım düştü.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Kars’ın Sarıkamış İlçesi'ndeki Bayraktepe Kayak Merkezi’nin zirvesindeki kafeteryaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın çevredeki ağaçlara zarar vermeden söndürüldü.


Dün saat 22.00 sıralarında yağmurun etkili olduğu Sarıkamış'ta ormanlık alanda bulunan Bayraktepe Kayak Merkezi’nin bin 700 rakımlı zirvesindeki ahşap kafetaryaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bayraktepe Dağı’nda görevli personel, karüstü araçları ile zirveye ulaşarak yangını çevredeki çam ağaçlarına zarar vermeden söndürdü. Yangında kafetarya kullanılamaz hale geldi.

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