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Kayak merkezinden dönen liselileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönen lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önce elektrik direklerine, ardından önünde ilerleyen otomobile çarptı

09 Mart 2018 19:33

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen lise öğrencilerini taşıyan otobüs, önce elektrik direklerine, ardından önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada 16\'sı lise öğrencisi, 20 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşiltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten gittikleri Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen lise öğrencilerini taşıyan Faruk Bilmez yönetimindeki 27 DL 033 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp önce elektrik direklerine, ardından önünde ilerleyen Şerif Yılmaz yönetimindeki 27 SY 750 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otobüste bulunan 16 lise öğrencisi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Dün de yine Yedikuyular Kayak Merkezi\'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralanmıştı.

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