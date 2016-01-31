Kayak merkezi Kartalkaya'da lahmacun 26 liraya satılıyor!

Lahmacunun 39 TL, lahmacun ve ayranın birlikte 50 TL'ye satıldığı mekanlarla gündeme gelen Bodrum'un yerini İstanbul'a yakınlığıyla bilinen kışın vazgeçilmez kayak merkezi Kartalkaya aldı. Tesislerde bir lahmacun 26, pide ise 46 liradan satılıyor.

Bugün'de yer alan habere göre Kartalkaya'da bir günün fiyat tablosu:

Ski-pass (Sizi kayak yapacağınız noktaya kadar taşıyan araç)

85-120 TL arası (Otellere göre değişim gösteriyor.)

Kayak kıyafeti kirası: 100 TL. (Alt-üst takım, gözlük ve eldiven.)

Kayak ekipman kirası: 115 TL.

1 saatlik kayak dersi: 200-220 TL.

Öğle yemeği:

Kişi başı ortalama: 100 lira.

1 lahmacun: 26 lira

1 pide: 46 lira