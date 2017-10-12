Kayak İpek Yolu projesi, Antalya'da tanıtıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ERZURUM, Erzincan, Kars Kış Turizm Koridoru Projesi kapsamında oluşturulan \'Ski Silk Road: Kayak İpek Yolu\' markasının tanıtımı, İstanbul ve İzmir\'in ardından Antalya\'da yapıldı.

Ramada Otel\'de düzenlenen toplantıda projenin Ankara\'daki maestrosu Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür- Turizm Uzmanı Şener Şen, Doğu Anadolu Bölgesi\'nin kış turizmindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla bakanlığın Avrupa Birliği\'nin de desteğiyle yürüttüğü \'Erzurum, Erzincan, Kars Kış Turizm Koridoru Projesi\'nde son viraja girildiğini söyledi.

Her üç kayak merkezini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye getirmek, tanıtım ve pazarlamada ortak strateji belirlenmesini sağlamak adına önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Şen, \"Projede \'Tarihi İpek Yolu\'ndan esinlenilerek oluşturulan \'Ski Silk Road\' yani \'Kayak İpek Yolu\' markasını İstanbul ve İzmir\'in ardından Antalya\'da tanıtıyoruz. Turizmle ilgili tur operatörleri, esnaf, acenteler ve destinasyon yönetim merkezi personeliyle bir araya geldik. Toplantıda bölgenin potansiyeli gözden geçirilirken, neler yapılması konusunda görüş alış verişinde bulunuyoruz\" dedi.

Proje genel koordinatörü Francesco Comotti, uluslararası pazara girmek için çok dayanıklı olunması gerektiğini anlattı. Romalı bir kayak turistinin kayak yapmak için Alplere aracıyla gitmesinin 7-8 saati bulduğunu kaydeden Comotti, bu bölgede ise 4-5 saatte ulaşıldığını söyledi. Bölgedeki işletmelerin kayak turistinin mantığında düşünmesi gerektiğini vurgulayan Comotti, \"Ne istiyorlar, bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Burası kış turizminde yeni bir ufuk açabilir. Ama unutulmamalı ki destinasyonların geleceği bizlerin değil müşterilerin elindedir. Önemli olan piyasada kalmak ve sürekliliktir. Bir diğer konu ise kendimizi değiştirmek, hatalarımızı düzeltme yeteneğine sahip olmak. Aynı doğrultuda eşit noktada olmak. Müşterinin ne istediğini bilmeliyiz, piyasayı bilmemiz lazım. Bugün daha çok internet üzerinden çalışmalara odaklanacağız. Kayak turistlerinin yarıdan fazlası internet üzerinden bakıyor. Bu nedenle sosyal medya ve internet üzerinden dünya ile bağlantı kurmak için odaklanmalıyız\" diye konuştu.

Kayak İpek Yolu\'nda sadece kar ve kış satmak yerine bölgenin kültürünü satmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Comotti, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Dünyanın her tarafında İpek Yolu\'nun ne olduğunu herkes bilir. Bu nedenle Kayak İpek Yolu adını seçtik. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte iklim değişiklikleri Alpleri etkileyecek. Şu zamanlarda kayak yapılabilen alanlar gelecekte kar tutmayacak. Türkiye\'nin doğusu kayak turizmi için önemli bir bölge. Buradaki bölgeyi farklı özellikleriyle ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Örneğin Erzurum, yaşam stili ve kayak deneyimi olarak çok önemli. Bölgenin kayak ile ilgili bir ünü var. Erzincan ise daha çok aile bağlantısı olan bir destinasyon. Sarıkamış daha çok sağlıklı yaşam satabileceğimiz bir hedefi var. 15-17 Kasım tarihleri arasında Erzurum\'da düzenlenecek kış turizmi kongresinde buluşacağız. Burada fikir alış verişleri yapılacak.\"



FOTOĞRAFLI