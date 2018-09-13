Kayak Federasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurulu başladı

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Geçmişte 2 defa delege yapısından dolayı ertelenen Kayak Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu\'nda mevcut başkan Erol Yarar ve Ali Oto başkanlık için yarışıyor.

Ertelenen genel kurullarda Federasyon başkanlığına aday olan ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ceza kurulundan 2 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fatih Kıyıcı, başkan adaylığından çekildi. Geçmişte Erol Yarar yönetiminden istifa eden Ali Oto, başkan adayı olarak seçime girdi.

Bu arada 300 delegenin oy kullanacağı genel kurul skandallarla başladı. 270 delegeye resimli kart çıkaran Kayak Federasyonu, kalan delegeleri, gazetecileri, federasyon başkanları ile misafirleri A-4 kağıda isimlerini yazarak ve numaralandırılarak salona aldı. Ayrıca saat 10:00\'da başlaması gereken Olağan Genel Kurul, aksaklıklar nedeniyle 270 delege ile saat 12:05\'te başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından divan seçimine geçildi. Başkan adaylarından Ali Oto\'nun önerdiği Yusuf Gökçan divan başkanlığına seçildi ve seçim gündemine saat 12:30\'da geçildi.

Gündem maddelerinin adından oy kullanma işlemi saat 17:00\'de sona erecek ve sandıklar sayılmaya başlayacak.