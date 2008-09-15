Kayahan'dan Nilüfer'e taş

Kayahan ile Nilüfer arasında yaşanan şarkı krizinin bir benzeri, şimdilerde Şehrazat ve Gülben Ergen arasında baş göstermeye başladı. Şehrazat da tıpkı Kayahan’ın Nilüfer’e yaptığı gibi telif haklarını alamadığı gerekçesiyle Gülben Ergen’i mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Taraflar konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken “İkinci Kayahan vakası” olarak anılan bu olaya Kayahan’dan ilginç bir yorum geldi:



‘Şarkıları için bu parayı öder’



“Nilüfer avukatı tarafından yanlış yönlendirilince hem davayı hem de şarkıları kaybetti. Fakat Gülben Ergen şanslı. Çünkü benim avukatım Aydın Kurban ile çalışacak. Aydın telif haklarıyla ilgili donanımlı bir avukat. Bu para ödenmeden bu şarkıların söylenmeyeceğini bildiğinden Gülben’i doğru yönlendirecektir. Zaten Gülben de akıllı bir kadın. Bu parayı ödeyeceğinden yüzde bin eminim" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Avukatının yaptığı açıklamaya bakarsanız Gülben Ergen, Nilüfer gibi şarkılara telif ödediğine itiraz da etmiyor. Keşke Nilüfer de onun gibi itiraz etmeseydi. Gülben Ergen akıl yoluyla hareket ediyor. Eminim ki Gülben, Nilüfer’in yaptığı hatayı yapmayacak Şehrazat’ı kaybetmeyecek.”

