Kayahan'dan barış çağrısı

Türk pop müziğinin usta sesi Kayahan, tüm gelirini Mehmetçik Vakfı aracılığıyla Güngören'deki terörist saldırıda ölenlerin ailelerine bağışladığı Rumelihisarı'nda verdiği konserinde, Nilüfer’e barış çağrısı yaptı.



Kayahan, “Biz kimseye kin tutmayız. Kimsenin peşinden koşmayız da. Ben, Nilüfer şarkılarımı söylemesin demedim. Şarkılarımı, gelirinin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfı’na bağışlasın da okusun. Ben para istemiyorum” dedi.



Kayahan, “Benim şarkılarımı Nilüfer’in söylemesi gerekir” diyerek Nilüfer’e barış çağrısında bulundu.



Sık sık repertuarına bakan Kayahan, “Repertuarıma hangi şarkılar mahkemelik hangileri değil, onun için bakıyorum. Ona göre okumam lazım” diye espri yaptı.

