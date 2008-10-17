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Kaya'dan 'güzel'leme

Avşar’ın “Kadınlığımı Sadettin Saran’da buldum” açıklamasına Çilingiroğlu cevap verdi: “Ne güzel, Allah mesut bahtiyar etsin”.

17 Ekim 2008 03:00

Kaya Çilingiroğlu sevgilisi Feraye Tanyolaç ile katıldığı bir davette, Hülya Avşar’ın “Kadınlığımı Sadettin Saran’da buldum” açıklamasını yorumladı. Soruyu güleryüzle karşılayan Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç’ın yanında istifini bozmayıp “Ne güzel Allah mesut bahtiyar etsin” dedi.

Kaya Çilngiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ı bekleyen diğer sürpriz, Çilingiroğlu’nun Tanyolaç’ı hamileyken aldattığı Sinem Erülgen’in aynı davete katılması oldu. Kaya, Feraye ve Sinem bir arada kameralara yakalandı. Çilngiroğlu hayli gerildi. Tanyolaç’ın da morali bozuldu.

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