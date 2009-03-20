Kayacı: Türkiye'yi terk ediyorum

'Alkolik ve şizofren'

‘Sen değil, onlar gitsin’



Fazıl Say’ın konuk olduğu NTV’deki ’Haydi Bizimle Ol’ programında, babasından hep dayak yediğini söyleyen Aysun Kayacı, gözyaşlarını tutamadı.Babası yüzünden Türkiye'yi terk edip ABD’ye yerleşeceğini belirten Aysun Kayacı, gözyaşları içinde şunları söyledi:“O adam alkolik ve ağır şizofren hastası. Saçma sapan hikayeler anlatıyor ve medyaya malzeme veriyor. Kahrolası kan bağı yüzünden onun gibi delirip şizofren olmaktan çok korkuyorum. Beni, annemi ve ablamı çok feci dövüyordu. Ben o zaman 13 yaşındaydım. O adamın elinden aldığımız dayak raporları sayesinde kurtulabildik. Kendi imkanlarımla bir yerlere geldim kendi ayaklarım üzerinde durmayı başardım ama sürekli taciz ediliyorum.24 yaşından sonra eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum ve bunların hepsini tek başıma yaptım. Artık ondan ve bize yaptığı rezil şeylerden dolayı çok utanıyorum. Sesini duyunca, resmini görünce 13 yaşındaki kabuslarım geri geliyor. Bu adam hayatımızı mahvetti. Ondan kurtulabilmek için herşeyi bırakıp, Amerika’ya yerleşme kararı aldım. Buna mecburum. Çünkü o 10 yıldan bu yana 6 ayda bir hortlayan bir kabus. Sabah programlarına çıkıp saçma sapan iddialarda bulunuyor, teyzelerde buna alkış tutuyor. . Bu güne kadar ilk kez konuşuyorum. Çünkü babasının kızı demelerinden çok korkuyorum ve bu adamı hayatımdan çıkarmak istiyorum. Burdan açıklıyorum ben ABD'ye yerleşeceğim ve bu ülkeye bir daha dönmeyeceğim”Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman göz yaşlarını tutamayan Aysun Kayacı'yı Müjde Ar ve Çiğdem Anad sakinleştirmeye çalıştı.Müjde Ar: “Dava aç. Sen de babalıktan reddet!”Aysun Kayacı: “Araştırdım kan bağı olunca yapılamıyormuş.”Müjde Ar: “Seni hiç bir yere göndermeyiz. Amerika’ya gidemezsin. O defolup gitsin.”Aysun Kayacı: “Sabah programlarına, Seda Sayan’a çıkıyor. Lütfen bunu yapmasınlar. Çıktığı zaman bir taraftan ben, diğer taraftan annem diğer hüngür hüngür ağlıyor.” (Bunları söylerken gözleri doldu)Müjde Ar: “Bir de sen ona para gönderiyorsun. Gönderme onu da kes. Bu adamdan seni kurtaracağız merak etme.”Aysun Kayacı: “Benim için o adam, kan, şiddet ve gözyaşından başka bir şey değil. Kan bağım dışında başka bir ilişkim olmayan o adam hayatımı kararttı.”Programda çok konuşulacak bir yanıt da Çiğdem Anad’ın Fazıl Say’a sorusu üzerine yazar Pınar Kür’den geldi.Anad’ın “Neden kendinizi yabancı kiracı gibi hissediyorsunuz ülkenizde” sorusuna Say’dan önce Pınar Kür şu yanıtı verdi: “O’na öyle hissettirenler var.”Anad: “Türkiye’den giderim dediniz. Türkiye daha iyiye mi gitti ki kaldınız?”Say: “Zaten Almancası ’İnsanın içinden gitmek geliyor’ gibi bir cümleydi. Sebebi de ülkemizin uğradığı depresyonlar, hastalıklar dönemi. Daha iyiye gittiğini düşünmüyorum. Darwin olayını okuyoruz. ”Kür: “Sen niye terk edeceksin kendi vatanını, onlar toparlanıp gitsin...”Say: “Kimse gitmesin..."